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Her gün özel kızını okula getiren babaya duygulandıran sürpriz

Her gün özel kızını okula getiren babaya duygulandıran sürpriz
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Düzce'de özel eğitim gören kızını her gün okula getiren baba Recep Öztürk, okul idaresi ve öğretmenler tarafından hazırlanan Babalar Günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı.

Düzce'de özel eğitim gören kızını her gün okula getiren baba Recep Öztürk, okul idaresi ve öğretmenleri tarafından hazırlanan sürpriz "Babalar Günü" etkinliğinde duygusal anlar yaşadı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel çocuğunun eğitimi için büyük fedakarlık gösteren baba için Babalar Günü dolayısıyla sürpriz etkinlik düzenlendi. Okulda eğitim gören kızı Betül'ü her sabah sevgi ve sabırla okula getiren Recep Öztürk, okul yönetimi ve öğretmenlerin hazırladığı programla karşılaştı. Çocuğunun eğitimi ve geleceği için gösterdiği özveri dolayısıyla tüm babaları temsilen seçilen Öztürk, kendisine yapılan bu anlamlı jest karşısında duygusal anlar yaşadı. Etkinlik sırasında kızı Betül ile birlikte mutluluk yaşayan Recep Öztürk'ün samimi görüntüleri, katılımcıların da takdirini topladı.

Okul yönetiminden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, çocuklarının hayatına sevgisiyle güç veren, sabrıyla yol gösteren ve fedakarlığıyla umut olan babaların önemine vurgu yapıldı. Ailelerin en büyük destekçilerinden olan babalara teşekkür edilen açıklamada, "Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Gerçek kahramanlık, bir evladın umudunu her gün sevgiyle büyütmektir" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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