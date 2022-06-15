Artvin Haber, Artvin Son Dakika Haberleri - Haberler

Artvin 170.875 (2019 itibarıyla) 170.875 25° 25° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

02:31 Öğle

12:18 İkindi

16:18 Akşam

19:54 Yatsı

21:46 Vali Yılmaz Doruk Bld. Başkanı Demirhan Elçin - (CHP) Valilik Sitesi http://www.artvin.gov.tr/ Belediye Sitesi https://artvin.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 9 Yüzölçümü 7 km2 Rakım 345m Posta Kodu 8000 Alan Kodu 466 Plaka Kodu 8 Koordinatı 41.18161, 41.82172 Artvin Seçim Sonuçları

Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin’in hem Karadeniz’e hem de Gürcistan’a sınırı vardır. 7.436 kilometre karelik yüz ölçümü ile 55. sırada bulunuyor. Tarihi Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanan şehirde Çoruh Nehri önemli bir yere sahip. Artvin orman bakımından zengindir ve yüz ölçümünün yüzde 35’i ormanlıktır. Türkiye’nin en zengin bakır rezervine sahip ildir.Artvin’in Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Merkez, Murgul, Şavşat, Yusufeli olmak üzere 9 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Artvin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Artvin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.