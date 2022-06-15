Artvin Haber, Artvin Son Dakika Haberleri - Haberler

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Artvin haber, Artvin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Gürcistan'a girişte aşı pasaportu ve test belgesi kaldırıldı

Gürcistan'a girişte aşı pasaportu ve test belgesi kaldırıldı

Artvin - 19 Dakika Önce
Engin Avcı Kimdir? Engin Avcı kaç yaşında, nereli? Engin Avcı biyografisi nedir?

Engin Avcı Kimdir? Engin Avcı kaç yaşında, nereli? Engin Avcı biyografisi nedir?

Artvin - 1 Saat Önce
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Artvin - 1 Saat Önce
Yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı

Yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı

Artvin - 1 Saat Önce
Doğa fotoğrafçısı, yeni doğan dağ keçisinin hayata tutunması için böyle seferber oldu

Doğa fotoğrafçısı, yeni doğan dağ keçisinin hayata tutunması için böyle seferber oldu

Artvin - 6 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Artvin - 7 Saat Önce
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Artvin - 8 Saat Önce
AK Parti'den Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilk yorum: Bizi ilgilendiren kısmı üslubu

AK Parti'den Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilk yorum: Bizi ilgilendiren kısmı üslubu

Artvin - Dün 18:40
İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi nedir?

İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi nedir?

Artvin - Dün 18:05

Artvin

Nüfus170.875 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2525°

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
02:31 		Öğle
12:18 		İkindi
16:18 		Akşam
19:54 		Yatsı
21:46
ValiYılmaz Doruk
Bld. BaşkanıDemirhan Elçin - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.artvin.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://artvin.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı9
Yüzölçümü7 km2
Rakım345m
Posta Kodu8000
Alan Kodu466
Plaka Kodu8
Koordinatı41.18161, 41.82172
Artvin Seçim Sonuçları
Artvin Gündemindeki Kişiler
Artvin Haber Dağılımı
Aras ve Çoruh havzalarına ilişkin proje ilerleme toplantısı yapıldı

Aras ve Çoruh havzalarına ilişkin proje ilerleme toplantısı yapıldı

Artvin - Dün 15:54
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Artvin - Dün 12:34
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'Kesin İhraç' İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi

Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Kesin İhraç" İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi

Artvin - Dün 10:51
Korona virüsün öğrencilerde öğrenme kaybına neden olduğu belirlendi

Korona virüsün öğrencilerde öğrenme kaybına neden olduğu belirlendi

Artvin - Dün 09:41
İlkel teleferikler can alıyor ama yöre halkı vazgeçemiyor

İlkel teleferikler can alıyor ama yöre halkı vazgeçemiyor

Artvin - Dün 09:08

Yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı
Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 14 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 14 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin - Dün 01:59
Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Artvin - Dün 00:18
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Artvin - 13.06.2022
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Artvin - 13.06.2022
Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Artvin - 13.06.2022
Rakibinden kaçan boğa seyircilerin bulunduğu tribüne daldı

Rakibinden kaçan boğa seyircilerin bulunduğu tribüne daldı

Artvin - 13.06.2022
İspanya değil Artvin! Rakibinden kaçan boğa tribünde bulunan seyircinin arasına daldı

İspanya değil Artvin! Rakibinden kaçan boğa tribünde bulunan seyircinin arasına daldı

Artvin - 13.06.2022
İtfaiye müdüründen yaylacılara uyarı

İtfaiye müdüründen yaylacılara uyarı

Artvin - 13.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Artvin - 13.06.2022
TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da yapıldı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da yapıldı

Artvin - 12.06.2022
Artvin'e gelen gazeteciler Batum'da da ziyaretlerde bulundu

Artvin'e gelen gazeteciler Batum'da da ziyaretlerde bulundu

Artvin - 12.06.2022
Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi

Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi

Artvin - 12.06.2022
Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

Artvin - 13.06.2022
Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı: 'Obez Bir Bilgi Toplumu Haline Geldik'

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı: "Obez Bir Bilgi Toplumu Haline Geldik"

Artvin - 12.06.2022
Bakan Kirişci: 'Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir'

Bakan Kirişci: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir"

Artvin - 12.06.2022
Rize'de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç kadının kardeşi yaşananları anlattı

Rize'de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç kadının kardeşi yaşananları anlattı

Artvin - 12.06.2022
AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır'

AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yusufeli'nde Doğmuş Büyümüş, Hayalleri Bu İlçede Geçmiş İnsanların İhtiyaçları ve Beklentileri Karşılanacaktır"

Artvin - 11.06.2022
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Artvin - 11.06.2022
240 kilometreyi bulan dronlarla kıyasıya mücadele

240 kilometreyi bulan dronlarla kıyasıya mücadele

Artvin - 11.06.2022
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Artvin - 11.06.2022
KASTAMONU - TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı başladı

KASTAMONU - TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı başladı

Artvin - 11.06.2022
Bakan Kirişçi: 'Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir'

Bakan Kirişçi: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir"

Artvin - 11.06.2022
Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı

Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı

Artvin - 11.06.2022
Rize'de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç kadının kardeşi yaşananları anlattı

Rize'de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç kadının kardeşi yaşananları anlattı

Artvin - 11.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2022

Artvin - 10.06.2022
Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay

Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay

Artvin - 10.06.2022
Artvin'den Hatay'a kadar deniz suları analiz edilecek

Artvin'den Hatay'a kadar deniz suları analiz edilecek

Artvin - 10.06.2022
Artvin'de Gazi Ortaokulu'nun temeli atıldı

Artvin'de Gazi Ortaokulu'nun temeli atıldı

Artvin - 10.06.2022
Beş yıl önce iple duvara bağlı yaşıyordu, şimdi ise liseden mezun oldu

Beş yıl önce iple duvara bağlı yaşıyordu, şimdi ise liseden mezun oldu

Artvin - 10.06.2022
10 Haziran 2022 Artvin hava durumu nasıl? Meteoroloji Artvin bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

10 Haziran 2022 Artvin hava durumu nasıl? Meteoroloji Artvin bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Artvin - 10.06.2022
Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 10 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 10 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin - 10.06.2022
Artvin Şavşat'ta Orman Kıyımına Tepki: 'Orman Olmazsa Şavşat Olmaz'

Artvin Şavşat'ta Orman Kıyımına Tepki: "Orman Olmazsa Şavşat Olmaz"

Artvin - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu: 'Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür'

Kılıçdaroğlu: "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür"

Artvin - 09.06.2022
TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek

TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek

Artvin - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, Fındık Üreticisinin Sorunlarını Dinledi.

Kılıçdaroğlu, Fındık Üreticisinin Sorunlarını Dinledi.

Artvin - 09.06.2022
Bakan Karaismailoğlu: '172 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı yatırımı yaptık '

Bakan Karaismailoğlu: "172 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı yatırımı yaptık "

Artvin - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, fındık bahçesinde üreticilerle buluştu (2)

Kılıçdaroğlu, fındık bahçesinde üreticilerle buluştu (2)

Artvin - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, Ordu'da fındık bahçesinde üreticilerle buluştu Açıklaması

Kılıçdaroğlu, Ordu'da fındık bahçesinde üreticilerle buluştu Açıklaması

Artvin - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, Ordu'da fındık bahçesinde üreticilerle buluştu Açıklaması

Kılıçdaroğlu, Ordu'da fındık bahçesinde üreticilerle buluştu Açıklaması

Artvin - 09.06.2022
Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 9 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 9 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin - 09.06.2022
Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor, sel ve su baskını olabilir

Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor, sel ve su baskını olabilir

Artvin - 09.06.2022
Chp, Çaykur Kurasında Çıkan Ama İşe Alınmayan İşçilerinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıyacak

Chp, Çaykur Kurasında Çıkan Ama İşe Alınmayan İşçilerinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıyacak

Artvin - 08.06.2022
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının 'Karadeniz hazineleri' tırı Sakarya'ya geldi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının "Karadeniz hazineleri" tırı Sakarya'ya geldi

Artvin - 08.06.2022
Artvin'de 'Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri' konferansı yapıldı

Artvin'de "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri" konferansı yapıldı

Artvin - 08.06.2022
Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor

Artvin - 08.06.2022
Artvinli Besici: 'Kendi Otumuzu, Kendi Çayırımızdan Para ile Alıyoruz. Biçim de Zor, Hayvancılık Da…'

Artvinli Besici: "Kendi Otumuzu, Kendi Çayırımızdan Para ile Alıyoruz. Biçim de Zor, Hayvancılık Da…"

Artvin - 08.06.2022
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

Artvin - 08.06.2022
Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti

Artvin - 08.06.2022
Artvin'de görüntülenen Anadolu Parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor

Artvin'de görüntülenen Anadolu Parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor

Artvin - 08.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Artvin - 08.06.2022
Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 8 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 8 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin - 08.06.2022
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti

Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti

Artvin - 08.06.2022
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret projeleriyle ilgili eleştirilerine yanıt: Yalan söylemekten bıkmadılar

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret projeleriyle ilgili eleştirilerine yanıt: Yalan söylemekten bıkmadılar

Artvin - 07.06.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yap-İşlet-Devret' yanıtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yap-İşlet-Devret' yanıtı

Artvin - 07.06.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, havalimanı muhabirleri ile buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, havalimanı muhabirleri ile buluştu

Artvin - 07.06.2022
Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nin Feshinin İptalini İstedi

Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nin Feshinin İptalini İstedi

Artvin - 07.06.2022
Bursa'da Şavşat Kültür Evi hizmete açıldı

Bursa'da Şavşat Kültür Evi hizmete açıldı

Artvin - 07.06.2022
İstanbul Sözleşmesi davasında savcı iptal talep etti

İstanbul Sözleşmesi davasında savcı iptal talep etti

Artvin - 07.06.2022
Evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı

Evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı

Artvin - 07.06.2022
Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var

Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var

Artvin - 07.06.2022
Yoldaş isimli köpeğiyle 81 ili ziyaret edip, her ile bir fidan dikiyor

Yoldaş isimli köpeğiyle 81 ili ziyaret edip, her ile bir fidan dikiyor

Artvin - 07.06.2022
İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. Özgür Özel: 'Her Birimizin Orta Geleceğine Vereceği Zararı Düşünerek Karara Bağlayacağınıza İnanıyorum'

İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. Özgür Özel: "Her Birimizin Orta Geleceğine Vereceği Zararı Düşünerek Karara Bağlayacağınıza İnanıyorum"

Artvin - 07.06.2022
İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

Artvin - 07.06.2022
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti

Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti

Artvin - 07.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Artvin - 07.06.2022
Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 7 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 7 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin - 07.06.2022
Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor

Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor

Artvin - 06.06.2022
Osmangazi'de Saltanat coşkusu: Başkan Düdar, dansçılarla çiftetelli oynadı

Osmangazi'de Saltanat coşkusu: Başkan Düdar, dansçılarla çiftetelli oynadı

Artvin - 06.06.2022
Konak'ta Halk Dansları Şovu

Konak'ta Halk Dansları Şovu

Artvin - 06.06.2022
Konak'ta 300 halk dansçısı Şenlikte sahne aldı

Konak'ta 300 halk dansçısı Şenlikte sahne aldı

Artvin - 06.06.2022
Türkiye'nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin'de

Türkiye'nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin'de

Artvin - 06.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Artvin - 06.06.2022
6 Haziran 2022 Artvin hava durumu nasıl? Meteoroloji Artvin bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

6 Haziran 2022 Artvin hava durumu nasıl? Meteoroloji Artvin bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Artvin - 06.06.2022
Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 6 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 6 Haziran 2022 Artvin namaz vakitleri!

Artvin - 06.06.2022
CHP İstanbul Milletvekili Karabat: 'Hes Şirketleri Suyun Başının da Sahibi Oluyor'

CHP İstanbul Milletvekili Karabat: "Hes Şirketleri Suyun Başının da Sahibi Oluyor"

Artvin - 05.06.2022
CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan: 'Yapmayın Kıymayın Bu Ağaçlara'

CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan: "Yapmayın Kıymayın Bu Ağaçlara"

Artvin - 05.06.2022
Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

Artvin - 05.06.2022
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek

Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek

Artvin - 05.06.2022
Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor

Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor

Artvin - 05.06.2022
Artvin'de gece çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

Artvin'de gece çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

Artvin - 05.06.2022
İçişleri Bakanlığı: 16 İldeki Müsilaj Operasyonunda 97 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı: 16 İldeki Müsilaj Operasyonunda 97 Kişi Tutuklandı

Artvin - 05.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Artvin - 05.06.2022
Artvin imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 9 Nisan 2022 Artvin bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Artvin imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 9 Nisan 2022 Artvin bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Artvin - 09.04.2022
Artvin Ramazan imsakiyesi 2022! Artvin iftar saati ne zaman? Artvin imsak saati ne zaman? Artvin Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Artvin Ramazan imsakiyesi 2022! Artvin iftar saati ne zaman? Artvin imsak saati ne zaman? Artvin Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Artvin - 29.03.2022
Kemalpaşa nereye bağlı, Kemalpaşa ilçesi hangi ildedir?

Kemalpaşa nereye bağlı, Kemalpaşa ilçesi hangi ildedir?

Artvin - 30.09.2021
Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?

Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?

Artvin - 10.06.2021
Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin’in hem Karadeniz’e hem de Gürcistan’a sınırı vardır. 7.436 kilometre karelik yüz ölçümü ile 55. sırada bulunuyor. Tarihi Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanan şehirde Çoruh Nehri önemli bir yere sahip. Artvin orman bakımından zengindir ve yüz ölçümünün yüzde 35’i ormanlıktır. Türkiye’nin en zengin bakır rezervine sahip ildir.Artvin’in Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Merkez, Murgul, Şavşat, Yusufeli olmak üzere 9 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Artvin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Artvin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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