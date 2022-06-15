Artvin Haber, Artvin Son Dakika Haberleri - Haberler

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Artvin
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
02:31
|Öğle
12:18
|İkindi
16:18
|Akşam
19:54
|Yatsı
21:46
|Vali
|Yılmaz Doruk
|Bld. Başkanı
|Demirhan Elçin - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.artvin.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://artvin.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|9
|Yüzölçümü
|7 km2
|Rakım
|345m
|Posta Kodu
|8000
|Alan Kodu
|466
|Plaka Kodu
|8
|Koordinatı
|41.18161, 41.82172
|Artvin Seçim Sonuçları
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