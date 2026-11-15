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Artvin'de sağanak derelerde debiyi yükseltti, Borçka-Hopa yolunda ulaşım aksadı

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Artvin'de sağanak derelerde debiyi yükseltti, Borçka-Hopa yolunda ulaşım aksadı
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Artvin'de dün akşamdan bu yana süren sağanak, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde derelerde su seviyesini ve debiyi yükseltti. Kapisre Deresi taşma noktasına ulaşırken Borçka-Hopa kara yolunda ulaşım aksadı, ekipler çalışma başlattı.

ARTVİN'de etkili sağanak sonucu derelerde su seviyesi ve debisi yükseldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara yolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Kentte, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayarak süren etkili sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi ve debi yükseldi. Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesi, taşma noktasına ulaştı. Borçka-Hopa kara yolunda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı; güzergahtaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Öte yandan alçak kesimli ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığı belirtildi. Sağanağın sürdüğü bölgede vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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