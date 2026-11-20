Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimler ve Posof'taki Ilgar Dağı karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Kar, özellikle Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimler ve Posof ilçesindeki Ilgar Dağı bölgesinde artarak dağları ve tepeleri karla kapladı.
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla yeniden beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kar, özellikle Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimler ile Posof ilçesindeki Ilgar Dağı bölgesinde etkisini artırdı.
Yağışın ardından bölgedeki dağlar ve tepeler karla kaplandı.
Kaynak: AA