Artvin'de taşan dere Borçka Karagöl yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı

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Artvin'de etkili olan şiddetli sağanak, dere taşkınlarına ve yollarda hasara neden oldu. Borçka ilçesinde taşan derenin yolun bir bölümünü yıkması sonucu Karagöl yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi. Yağışın yol açtığı heyelanlar ve yollarda oluşan hasar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kesildi.

Borçka Karagöl güzergahında ise debisi yükselen dere taştı. Dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, güzergahı kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, su seviyesinin düşmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için onarım çalışması başlatacağı öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı