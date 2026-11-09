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Artvin'de Kafkasör Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü

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Artvin'de Kafkasör Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü
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Artvin'in turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü. Ormanlarla çevrili yaylada oluşan manzaralar havadan görüntülenirken, yayla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Artvin'in turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü. Ormanlarla çevrili yaylada tabloları aratmayan manzaralar havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Artvin'in yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası da yağışın ardından karla kaplandı.

Her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan yaylada, ladin, sarıçam, kayın ve gürgen ağaçları ile ormangüllerinin üzerini örten kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Ormanlarla çevrili mesire alanları ve beyaza bürünen ağaçların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Karla kaplanan yayla, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Öte yandan, Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli de çevresini kaplayan kar örtüsü ve sisler arasındaki haliyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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