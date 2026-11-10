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Emekli kano antrenörü 247 günde 4 bin 400 kilometre kürek çekti! Artvin'den yola çıktı, İskenderun'a ulaştı

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Emekli kano antrenörü 247 günde 4 bin 400 kilometre kürek çekti! Artvin'den yola çıktı, İskenderun'a ulaştı
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Emekli kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 metrelik deniz kanosuyla başladığı yolculukta 247 günde yaklaşık 4 bin 400 kilometre kürek çekerek Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geride bırakan Çağlar, '4 Deniz 4 Sınır' projesini birkaç gün içinde Suriye sınırında tamamlamayı planlıyor.

Emekli kano antrenörü Oral Çağlar, Türkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hayalini gerçekleştirmek için 247 gün önce Artvin'den kanoyla başladığı deniz yolculuğunda Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Yaklaşık 4 bin 400 kilometre kürek çeken Çağlar, yolculuğunu Suriye sınırında tamamlamayı hedefliyor.

SARP SINIR KAPISI'NDAN YOLA ÇIKTI

Kano antrenörü Oral Çağlar, Türkiye'nin dört denizini kürek çekerek geçmeyi ve dört deniz sınırına ulaşmayı amaçladığı '4 Deniz 4 Sınır' projesinde son etaba geldi. Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan başladığı yolculukta Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakan Çağlar, 247 günlük yolculuğunun ardından İskenderun Balıkçı Barınağı'na ulaştı. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki deniz kanosuyla tamamen kendi kürek gücünü kullanarak ilerleyen Çağlar, Akdeniz etabını da geride bıraktı.

'HAYALİNİ KURDUĞUM PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUM'

İskenderun'da yolculuğu hakkında bilgi veren Oral Çağlar, teknik kano antrenörlüğü yaptığını, uzun yıllar çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kano sporunu öğrettiğini belirterek, "Emekli olduktan sonra uzun zamandır hayalini kurduğum projeyi hayata geçiriyorum. 247 günde toplam 4 bin 400 kilometre kürek çekerek İskenderun'a ulaştım" dedi.

SON DURAK SURİYE SINIRI

Yolculuğunun her gününün denizde geçmediğini kaydeden Çağlar, olumsuz hava koşulları ve dinlenme molalarının da toplam süreye dahil olduğunu aktardı. İskenderun Körfezi'nin yoğun deniz trafiğine sahip olduğuna dikkat çeken Çağlar, bu nedenle Körfez'i, temkinli geçtiğini ifade ederek, "Hava koşulları nedeniyle İskenderun'da birkaç gün beklemek zorunda kaldım, havanın elverişli olması halinde birkaç gün içerisinde Suriye sınırına ulaşarak projesini tamamlamayı planlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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