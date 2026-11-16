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Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, alkollü sürücü tutuklandı

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Artvin Ardanuç'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sırasında alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan T.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, T.Ç'nin kullandığı 54 ALU 445 plakalı otomobil ile Adem Temel yönetimindeki 45 V 6008 plakalı otomobil Merkez Mahallesi 7 Mart Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Temel, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza esnasında alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edilen T.Ç. gözaltına alındı.

T.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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