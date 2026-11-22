Artvin'de heyelanla kapanan Yanıklı köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünün Dereler Mahallesi mevkisinde iki gündür süren yağışların ardından heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya kütleleriyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Artvin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte iki gündür devam eden yağışların ardından merkeze bağlı Yanıklı köyünün Dereler Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA