Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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Rize ve Artvin'de etkili olan kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla merkezde 1, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli ve İkizdere ilçelerinde ise 3'er köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı'nın Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolları açık tutmak ve buzlanmayı önlemek için çalışma gerçekleştiriyor.

Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Yağış dolayısıyla Borçka ilçesinde 6, Şavşat'ta da 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde ise kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşanıyor.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

Kaynak: AA