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Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, daha sonra Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenin, değerleri yansıtan, kültürü gelecek kuşaklara taşıyan ve çocukları hayata hazırlayan en önemli rehber olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin çocukların ilk başarısında, gençlerin hayallerinde ve toplumun gelişimindeki emeğini vurgulayan Şahin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Adaylık eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, öğrenciler şiir okudu, türkü söyledi.

Program sonunda Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, "Öğretmen" konulu resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: AA