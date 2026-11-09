Artvin'de gece etkili olan kar, kent merkezini ve yüksek yaylaları beyaza bürüdü

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ARTVİN'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyarısının ardından Artvin'de, gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Kentin simgelerinden olan Atatepe bölgesindeki Atatürk heykeli de karla kaplandı. Okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürürken, kentteki kar manzaraları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı