Artvin'de taşkın ve heyelan Borçka-Camili kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı

Artvin'de taşkın ve heyelan Borçka-Camili kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Borçka ilçesinde Aralık köyü mevkisinde dere taşkını ve heyelan nedeniyle Borçka-Camili kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışırken, İçkale ve Kapisre derelerinin debisi yükseldi; Borçka-Hopa yolunda zaman zaman aksama yaşandı.
Artvin'de dere taşkını ve heyelan nedeniyle Borçka- Camili kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
İlçede etkili yağışlar nedeniyle Borçka-Camili kara yolunun 5. kilometresindeki Aralık köyü mevkisinde dere taşkını ve heyelan meydana geldi.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yağış nedeniyle Borçka ilçe merkezinden geçen İçkale ve Arhavi'den geçen Kapisre derelerinin debisi yükseldi.
Yamaçlardan sürüklenen rüsubatın tahliye kanallarını tıkaması nedeniyle Borçka-Hopa kara yolundaki ulaşımda da zaman zaman aksama yaşandı.