ARTVİN'in Arhavi ilçesinde dereye düşen köpek çevredekiler tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kamilet Vadisi'ndeki bir tesisin önünde meydana geldi. Gelen sesi duyup kontrol eden vatandaşlar, yol seviyesinden yaklaşık 4 metre aşağıda, derede bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Arka ayakları suyun içinde olan patileriyle de kayaya tutunarak hayatta kalmaya çalışan köpeği kurtarmak için bölgeye merdiven getirildi. Şener Can, merdivenle dereye inerek köpeğin yanına ulaştı. İp bağlanan köpek, diğer vatandaşların yardımıyla dikkatli şekilde yukarı çıkarıldı.

Kurtarıldıktan sonra titrediği görülen köpeğin karnı doyurulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı