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Artvin'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 25 bin 735 fidan dikilecek

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Artvin'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 25 bin 735 fidan dikilecek
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Artvin'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde yaklaşık 185 dekarlık alana 25 bin 735 fidan dikilecek. Etkinlikte 10 dekarlık alana zeytin, incir, armut ve elma fidanı dikildi; il genelinde vatandaşlara 10 bin fidan dağıtılacak.

Artvin'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 185 dekarlık alanda 25 bin 735 fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Ortaköy köy yolu üzerindeki Tünel mevkiinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 10 dekarlık alana zeytin, incir, armut ve elma fidanları dikildi.

Etkinlikte konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, "Milli Ağaçlandırma Günü, ormanların korunması, doğa sevgisinin pekiştirilmesi ve çevreye duyarlı nesillerin yetiştirilmesi açısından önem taşıyor. Artvin'in yüzölçümünün yüzde 59'u ormanlarla kaplı. Bu kapsamda, ilimizde 2026 yılı içerisinde toplam 238 bin fidanı toprakla buluşturduk. Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 185 dekarlık alanda 25 bin 735 fidan ve 100 dekarlık alanda bin 700 Butko zeytini fidanı dikilecek. İl genelinde vatandaşlarımıza 10 bin fidan dağıtılacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz son iki yıldır Butko zeytini fidanı dikimi için çalışma yürütüyor. Çoruh vadisine özgü bir tür olan Butko zeytini, hepimizin bildiği gibi Artvin için aynı zamanda önemli bir geçim kaynağıdır. Ortaköy'de dikilen Butko zeytini fidanlarıyla köye sürekli bir gelir kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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