Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım 2026 Pazar günü için 21 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı listesindeki iller Artvin, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Tunceli. Uyarının nedeni gök gürültülü kuvvetli sağanak ve güneyli kuvvetli rüzgar.

SARI KODLU UYARI HANGİ İLLERDE?

Sarı kod bu sabah açıklanan tahminde 21 il için geçerli. Bunların yedisi Karadeniz'de: Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane. Doğu Anadolu'dan Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli, Güneydoğu'dan Diyarbakır ve Batman, İç Anadolu'dan Sivas ve Tokat da listede. Akdeniz'in doğusunda ise Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş uyarı alan iller arasında. Turuncu ya da kırmızı kodlu uyarı verilen il yok.

HANGİ BÖLGELERDE NE BEKLENİYOR?

MGM'nin tahminine göre Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'da 2.000 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışın sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya yol açabileceğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.

Bölgede yağış dün akşam da etkiliydi. 21 Kasım akşamı Trabzon'da sağanak heyelan ve su baskınına neden oldu, Erzurum'da ise gece saatlerinde bazı caddeler suyla doldu.

RÜZGAR NE KADAR HIZLI ESECEK?

Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre hızla esecek. Karadeniz'de öğleden sonra, Ege'de ise akşam ve gece saatlerinde denizde rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor.

SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

MGM'nin uyarı sisteminde üç renk var: sarı, turuncu ve kırmızı. Sarı kod en alt seviye. Hava olayının günlük hayatı etkileyebileceğini, o bölgede yaşayanların tahminleri takip edip tedbirli olması gerektiğini gösteriyor. Turuncu tehlikeli, kırmızı ise çok tehlikeli hava için veriliyor.

İSTANBUL'DA UYARI VAR MI?

Hayır, İstanbul 22 Kasım için uyarı verilen 21 il arasında değil. MGM tahminine göre Marmara'nın kuzey ve doğusunda bugün yer yer sağanak görülecek. Kuzey, doğu ve güneydoğu kesimlerde yağışın 24 Kasım'a kadar sürmesi, 25 Kasım'da batı ve güney bölgelerde havanın açması bekleniyor.