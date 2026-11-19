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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirci, Artvin'de gazetecilerle bir araya geldi.

Bilek, partisinin Artvin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, toplumun tüm kesimlerinin bir arada yaşaması için şehit ailelerinin acısı gözetilerek hep birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sürecin, ülkenin geleceğini ilgilendirdiğini belirten Bilek, "Bu bir vicdani sorumluluktur. Bu vicdani sorumluluk siyasi parti tanımaz." dedi.

Bilek, sosyal grupların hepsinin sürece dahil olması gerektiğini vurgulayarak, "Hangi kesimden olursan ol ve hangi siyasi partinin öncülüğünde bu oluyorsa, 40-45 yıllık kirli savaşı ve Türkiye'ye 2,3 milyar dolara mal olan bu belayı hepimizin defetmesi lazım." diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bilek, "Ekonomik anlamda Türkiye'nin genelinde bir sıkıntı var." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci de CHP'nin alan çalışmalarıyla Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü için sahada olduğunu aktardı.

Bazı il ve ilçelerde örgütlenmeye ilişkin eksikliklerin bulunmasına rağmen, partinin olağan kongre takviminin işleyeceğinin altını çizen Demirci, "Cumhuriyet Halk Partisi yeniden, olağan il kongrelerinden kurultayına kadar kendini yenilemiş, Türkiye'yi yönetmeye iddialı bir parti durumuna gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Demirci, partiden ayrılanlarla yeniden buluşmak için çalıştıklarına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırılan, küsen, ayrılan arkadaşlarımız olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ana gövdedir. Birçok siyasi parti ve siyasi oluşum Cumhuriyet Halk Partisinden doğmuştur. Ama günün sonunda baba ocağı, ana kucağı dediğimiz adreste buluştuk. O arkadaşlarımızla da buluşacağız. Onun çabası içindeyiz."

Kaynak: AA