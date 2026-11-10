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Artvin'de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin önünde 09.05'te saygı duruşu yapıldı

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Artvin'de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin önünde 09.05'te saygı duruşu yapıldı Haber Videosunu İzle
Artvin'de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin önünde 09.05'te saygı duruşu yapıldı
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Artvin'de vatandaşlar, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde dünyanın en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. 22 metre yüksekliğinde ve 60 ton ağırlığındaki heykelin yanındaki direkte dalgalanan Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Artvin'de vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde dünyanın en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Artvin'de bulunan 22 metre yüksekliğinde ve 60 ton ağırlığındaki dev Atatürk heykeli, 10 Kasım'da ziyaretçilerini ağırladı. Atatürk'ü anmak için heykelin bulunduğu alana gelen vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Anma kapsamında, heykelin yanında bulunan 60 metre yüksekliğindeki direkte dalgalanan Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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