Artvin Borçka'da heyelan nedeniyle Güreşen köyü yolu çift yönlü ulaşıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Artvin Borçka'da Çamlı Tünel girişindeki heyelanda toprak, kaya ve fındık dalları Güreşen köyü yoluna sürüklendi; yol çift yönlü kapandı. Yolun kapanmasıyla oluşan araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlar kaya ve dalları kaldırmaya çalıştı; heyelanda can kaybı yaşanmadı.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Güreşen köyü yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Borçka-Güreşen yolunun Çamlı Tünel girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları ile fındık dalları yola sürüklendi. Yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin bölgeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, yola düşen kaya parçalarını ve dalları kaldırarak yolu açmaya çalıştı. Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı