Artvin Borçka'da taşan dereler köy yollarını ulaşıma kapattı

Artvin Borçka'da taşan dereler köy yollarını ulaşıma kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Borçka'da hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle bazı dereler taştı ve köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler yolların yeniden açılması için sahada çalışma başlatırken, yamaçlardan dökülen suların şelaleleri andırdığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
Artvin'de yağış nedeniyle taşan dereler köy yollarını ulaşıma kapatırken, yüksek şelaleleri andıran sular vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Artvin'in Borçka ilçesinde hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle bazı dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan yağışın ardından debisi yükselen dereler, bazı noktalarda taşkınlara neden oldu. Taşkınlardan etkilenen köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için sahada çalışma başlattı.
Yamaçlardan dökülen dere suları ise yüksek şelaleleri andırdı. Vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntülerde, suların yüksekten güçlü bir şekilde aktığı anlar yer aldı.