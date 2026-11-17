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Artvin'de Cankurtaran Tüneli'nin Borçka- Hopa yönü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iki gün boyunca belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli ulaşım güzergahlarından Cankurtaran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle 17-18 Kasım 2026 tarihlerinde, saat 08.30 ile 17.00 arasında tünelin Borçka'dan Hopa yönüne giden tüpü araç trafiğine kapalı olacak.

Bu saatlerde Artvin ve Borçka yönünden Hopa'ya gidecek sürücüler, eski Cankurtaran yoluna yönlendirilecek. Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşmak isteyen sürücüler de aynı güzergahı kullanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı