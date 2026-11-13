Artvin Hopa'da atmacacılar 100'e yakın atmacayı doğaya bıraktı

ARTVİN'in Hopa ilçesinde düzenlenen Geleneksel Atmaca Halkalama ve Salınım Programı'nda, yaz boyunca özenle bakılan 100'e yakın atmaca doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Atmacacıların üç ay boyunca gözü gibi baktıkları kuşlarla vedalaştığı etkinlikte, hüzün ve sevinç bir arada yaşandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde, Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden atmacacılık kültürünü yaşatmak amacıyla Geleneksel Atmaca Halkalama ve Salınım Programı düzenlendi. Hopa Atmaca ve Atmacacılar Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, yaz boyunca atmacacılar tarafından beslenip bakımları yapılan 100'e yakın atmaca doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli ve Rize'deki atmacacılık derneklerinin üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Etkinlik kapsamında 2026 yılında doğaya salınacak atmacalar arasında en güzelinin belirlenmesi için jüri değerlendirmesi yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.

'HIRÇIN VE GURURLU BİR HAYVAN'

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya atmacaların değerine ilişkin, "Şehrimizin en karakteristik hayvanı atmaca. İnsanın figürüne de yansımış. Futbol kulübümüzün temsil figürü olarak yerini almış. İnsanlarımız çok değer veriyorlar. Bir o kadar hırçın, bir o kadar mağrur, gururlu bir hayvan. Şehrin karakter figürünü de yansıtıyor. Biz de bu figüre hak ettiği değeri vermek istedik. O yüzden de bugün bütün vatandaşlarımızla birlikte bu etkinliğe eşlik ettik. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nicelerini yaparız hep birlikte" dedi.

'HEM ÜZGÜN HEM DE SEVİNÇLİYİZ'

Geleneksel Atmacacılık Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, atmacaların doğaya salınacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün bizim düğünümüz var. Dolayısıyla kostümle geldik. Hem hüzünlüyüz hem sevinçliyiz. Üç aydır birlikte olduğumuz atmacalarımızı doğaya salacağız. Yavru yapıp gelecekler tabii. Bunların yavrusunu yakalayacağız. Atmacaları bu sefer özgürlüğe bıraktık. Bunları tekrar yakalayamıyoruz artık. Bunların yavrularını yakalayacağız. Üzgünüz ama bir o kadar da sevinçliyiz doğaya bıraktığımız için. Bu sevdayı yaşamadan anlamaları mümkün değil. Bu bir aşk. Bu aşkı yaşayan bilir. Düşünün, sabahleyin gün ağarırken dağa çıkıyorsunuz. Gün batıncaya kadar ne zaman geleceği belli değil. Gelip de kuşunuza bakacağı belli değil. Saatlerce, üç ay beklersin. Yakalayabileceğin belli değil. Ne kadar büyük bir aşk olduğunu siz düşünmeye çalışın."

'ÇOCUĞUM GİBİ BAKARIM'

Erdem Kara, atmacalarını çocuğu gibi gördüğünü belirterek, "Büyüklerimizden gördük, küçüklükten beri büyüklerimizden aşina olduk. Gördük, merak ettik. Kendi başımıza öğrenmeye başladık. Çocuğum gibi bakarım. Çocuğumdan ayırmam, öyle diyeyim. Hatta evde çok tartışmaları olur. Sürekli bununla uğraşırız. Elimizden düşürmeyiz. Şu anda serçeyle tutuyoruz. Bunun için dağlara çıkarız, yüksek rakımlı yerlere çıkarız, göç yolunu takip ederiz, rüzgarı takip ederiz, hava şartlarını takip ederiz" ifadelerini kullandı.

'BU BİR TUTKU'

Kerim Uzun, atmaca yetiştirmenin bir tutku olduğunu ifade ederek, "Atmaca yani dışarıdan baktığın zaman alıp koyuyormuş gibi gözüküyoruz ama biz bu dağlarda oldukça bu hayvanlar her zaman koruma altındadır yani. Bu anlatılacak bir şey değil. Kelimelerle gerçekten anlatılabilecek bir şey değil. Bu bir tutkudur. Bir sevdadır yani. İşte buna böyle bir baktım, benim yatıyor zaten. Fazlası yok. Ben böyle oturayım, sabahtan akşama kadar izleyeyim, bana yeter" dedi.

'BESLEDİKÇE HUYUNU ANLIYORSUN'

Nazım Kazaskeroğlu da, "Dedemlerin peşine dağa çıkıp atmaca tutmak için çadırda kalıyordum. Otuz yıl olmuştur. Çok atmaca yakaladık ama yakaladığımızın iki tanesini ancak saklıyoruz. Irkına, tüyüne, güzelliğine göre, herkesin gönlüne göre farklı oluyor. Yani her atmaca her atmacacıyı bağlamaz. Senin gözüne güzel gelen benimkine kötü gelir. Rengine, yazısına, boyutuna, ahlakına, huyuna göre. Yani birkaç gün besledikten sonra huyunu, suyunu daha iyi anlıyorsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı