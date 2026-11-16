Genel-İş Başkanı Çalışkan Artvin'de emekçiler için gelirde ve vergide adalet istedi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, ekonomik ve siyasi krizin emekçiler üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Gelirde adalet, vergide adalet ve Türkiye'de gerçek anlamda demokrasi istiyoruz" dedi.

Çalışkan, Artvin'de düzenlediği basın toplantısında, bir işçi sendikası olarak emeğin ve alın terinin savunucusu olduklarını söyledi.

Ancak yalnızca emekçilerin haklarını değil; adaletin, hukukun ve demokrasinin de savunuculuğunu yaptıklarını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, belki de uzun yıllardır yaşamadığımız ölçüde ağır bir ekonomik ve siyasi krizden geçiyor. Bu kriz işçiye, emekçiye, alın terine ve çocuklarımızın geleceğine yansıyor. Bir an önce ekonomik ve siyasi krizlerin sona ermesini, emekten yana bir demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. Bir emek örgütü olarak bunun mücadelesini vermekte kararlıyız. Gelirde ve vergide adaletin, Türkiye'de ise gerçek anlamda hukukun ve demokrasinin sağlanması gerekiyor. Biz, 'Demokrasi ekmektir' diyoruz. Çünkü demokrasi mücadelesi aynı zamanda emek ve yaşam mücadelesidir.

"İNSANCA YAŞANABİLİR ÜCRET TALEP EDİYORUZ"

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşmasını talep ediyoruz. Yıllarca çalışıp alın teri döken emekliler, bugün açlığa mahküm ediliyor. Asgari ücret ise artık ortalama ücret haline gelmiş durumda. Bu ücretin insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmesini istiyoruz. Söylenenlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki sürecin zorlu geçeceğinin farkındayız. Ancak koşullar ne kadar ağır olursa olsun umudumuzu kaybetmiyor, mücadeleden geri adım atmıyoruz. Yalnızca kendi üyelerimiz ve emekçiler için değil; toplumun bütün kesimleri, çocuklarımızın geleceği ve daha aydınlık bir Türkiye için mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA