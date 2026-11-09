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Artvin Kemalpaşa'da ekipler mahsur kalan çoban ve 300 koyunu kurtardı

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Artvin Kemalpaşa'da ekipler mahsur kalan çoban ve 300 koyunu kurtardı Haber Videosunu İzle
Artvin Kemalpaşa'da ekipler mahsur kalan çoban ve 300 koyunu kurtardı
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Artvin Kemalpaşa'daki Sultanselim Dağı'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve 300 koyun, iş makinesiyle açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarılan çoban ve hayvanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sultanselim Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve 300 koyunluk sürüsü iş makinesiyle açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü.

Kemalpaşa ilçesindeki Sultanselim Dağı'nda çoban Hakan Üçüncü'ye ulaşılamadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye Artvin İl Özel İdaresi, Artvin AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen çalışmalarda, kar nedeniyle kapanan yol iş makinesiyle açılarak çobana ve sürüsüne ulaşıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgeden çıkarılan Hakan Üçüncü ve 300 koyunu, açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü. Çobanın ve hayvanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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