Ardanuç-Ardahan yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım bahara kadar durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Artvin'de Ardanuç-Ardahan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bilbilan Yaylası güzergahında ekipler yola toprak set çekerek geçişi engelledi; yolun bahar aylarına kadar kapalı kalacağı bildirildi ve sürücülerden alternatif güzergah kullanmaları istendi.
Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Ardanuç-Ardahan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bilbilan Yaylası güzergahındaki Geçitli köyü mevkisinde ekipler, yola toprak set çekerek araç geçişini engelledi. Yolun kapalı olduğu, güzergahayerleştirilen uyarı levhalarıyla sürücülere duyuruldu. Yolun bahar aylarına kadar kapalı kalacağı bildirilirken, yetkililer sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı