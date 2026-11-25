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Artvin'in yeni valisi kim oldu, yeni Artvin Valisi Yavuz Selim Akkoç kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Artvin Valiliğine Yavuz Selim Akkoç atandı. Yavuz Selim Akkoç, kararnameden önce İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Artvin'in önceki valisi Turan Ergün ise Kırşehir Valiliğine atandı.

ARTVİN'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Artvin Valiliğine Yavuz Selim Akkoç atandı. Yavuz Selim Akkoç, kararnameden önce İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Artvin'in önceki valisi Turan Ergün ise Kırşehir Valiliğine atandı. Yavuz Selim Akkoç, devir teslim işlemlerinin ardından Artvin Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ ARTVİN VALİSİ YAVUZ SELİM AKKOÇ KİMDİR?

Artvin yeni valisi Yavuz Selim Akkoç hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.