Rize'de atmaca güzellik yarışmasına Rize ve Artvin'den 26 tutkun katıldı

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Rize'de atmaca güzellik yarışması gerçekleştirildi.

Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde organize edilen yarışmaya, Rize ve Artvin'den 26 atmaca tutkunu katıldı.

Jüri üyeleri, atmacaların fizik ve tüy rengi gibi özelliklerini değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, "kara" kategorisinde Mustafa Çelik, "kızıl" kategorisinde Can Topaloğlu, "beyaz" kategorisinde Rabia Yıldırım, "sarı" kategorisinde ise Sedat Alın'ın atmacaları birinci oldu.

Dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa ve hediye çeki verildi.

65 yıldır atmaca yetiştirdiğini belirten Cihan Alpay, "Bunun zevki hiçbir şeyle değiştirilmez. Acayip bir şey, bunu yaşatmak, yaşamak lazım." dedi.

Atmaca tutkusunu babasından aldığını anlatan Hazal Akdemir ise "Atmaca evimizin bir üyesi, bizimle birlikte yaşıyor." diye konuştu.

Rabia Yıldırım da ailecek atmacalara ilgi duyduklarını dile getirerek, "Bu kültür büyüklerimizden bize bir miras. Soyadım gibi hızlı ve güçlü olduğu için adını 'Roketsan' koydum." dedi.

Kaynak: AA