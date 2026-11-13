Artvin Ardanuç'ta mahsur kalan çoban köpeğini Başkan Yılmaz ve itfaiye kurtardı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan çoban köpeği, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ardanuç-Ardahan kara yolu güzergahındaki Köprüler Deresi mevkisinde derede bir köpeğin sudan çıkamadığını gören vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine itfaiye??????? ekiplerinin yönlendirildiği bölgeye Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz kendisi de gitti.

Ceketini çıkararak dereye inen Yılmaz, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köpeğe ulaşarak bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkardı.

Kurtarma çalışmasına ilişkin Yılmaz, "Sonbaharın sona ermesiyle birlikte sürüler yaylalardan dönüyor. Çoban köpekleri de su içmek için dereye iniyor. Bobi de su içmek için indiği sırada dengesini kaybederek dereye düşmüş, bir daha çıkamamış. İhbar gelince ben de bölgeye gittim. İyi ki de gitmişim. Ekip arkadaşlarıma yardım ettim, birlikte Bobi'yi kurtardık." ifadelerini kullandı.

Kurtarılan köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edildi.

Kaynak: AA