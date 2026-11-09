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Ordu, Trabzon, Rize, Artvin'de kar etkili oldu, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Ordu, Trabzon, Rize, Artvin'de kar etkili oldu, mahsur kalanlar kurtarıldı
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Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili olurken Artvin'de ulaşım aksadı. Borçka-Camili kara yolu kapanınca 6 köye ulaşım sağlanamıyor; mahsur kalan 5 kişi, 2 orman işçisi ve 1 çoban kurtarıldı.

Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının ardından Ordu'nun Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Korgan, Aybastı ve Akkuş ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ile birlikte ilçelerin çevresindeki ormanlık alanlarda da güzel manzaralar oluştu.

Trabzon

Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şalpazarı, Akçaabat, Of, Çaykara, Düzköy, Hayrat ve Maçka ilçelerinin yaylaları ve yüksek kesimdeki mahallelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Artvin

Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışıyla Artvin şehir merkezinin yüksek mahalleleri ile Şavşat ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Şavşat Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Borçka- Camili kara yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla Camili Havzası'nda bulunan 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle Borçka Karagöl'de mahsur kalan 5 kişi ile Kemalpaşa Sultan Selim Yaylası'nda 2 orman işçisi ile 1 çoban AFAD ve İl Özel İdaresi, Jandarma ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylada kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı görüldü.

Kaynak: AA
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