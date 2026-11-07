Artvin'in yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı Bilbilan'da etkili oldu

Artvin'in yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı Bilbilan'da etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'de soğuk hava mevsimin ilk karını getirdi, Bilbilan Yaylası, Şavşat'a bağlı Maden köyü ve Borçka'nın Macahel bölgesinde kar etkili oldu. Yağış ulaşımı ciddi etkilemedi, bazı noktalarda kısa süreli trafik aksamaları yaşandı; Karayolları ekipleri önlem aldı.
Haber: Uğur İSTANBULLU
(ARTVİN) - Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Bilbilan Yaylası, Şavşat'taki Maden köyü ve Borçka'nın Macahel bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, mevsimin ilk kar yağışını beraberinde getirdi. Bölgede kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşmadığı ve Bilbilan Yaylası çevresinde trafik aksaması yaşanmadığı öğrenildi. Karayolları ekiplerinin ise olası olumsuzluklara karşı önlem aldığı belirtildi.
Öte yandan Şavşat ilçesine bağlı Maden köyü ile Borçka ilçesinin Macahel bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kısa süreli trafik aksamaları yaşanırken, yağışın araç ulaşımını ciddi ölçüde etkilemediği bildirildi.