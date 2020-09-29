Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
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Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü

29.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:52

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. Alkan, sık sık iddialı pozlarıyla gündeme geliyordu.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırttı. Sık sık iddialı pozlarıyla gündeme gelen 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü çok konuşulacak.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır.

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen olan Zeynep Alkan, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.

Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
Haber Yorumları (1)
EEE: maşallah hala güzel . insanları rencide etmek için yer aramayın bence .
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