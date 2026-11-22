Iğdır Hoşhaber'de kamyonun önüne çıkan 4 kurt güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Hoşhaber beldesinde mezarlık yolu üzerinde gece saat 03.46'da ilerleyen 4 kurt, kamyonun önüne çıktı. Sürücünün geri gelerek uzaklaştırmaya çalıştığı kurtlar, kamyon ve köpek seslerini duyunca bölgeden hızla uzaklaştı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Iğdır'ın Hoşhaber beldesinde gece yarısı yolda ilerleyen kurtlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Iğdır'ın Hoşhaber beldesi İbrahim Güneş Mahallesi'nde mezarlık yolu üzerinde gece saat 03.46'da ilerleyen 4 kurt, o esnada belde içerisinden geçen bir kamyonun önüne çıktı. Kurtları fark eden kamyon sürücüsü geri gelerek hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. Kamyonun geldiğini ve köpeklerin sesini duyan kurtlar, hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 4 kurdun yolda ilerledikleri ve kamyonu görünce gözden kayboldukları anlar yer aldı.