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Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

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Manisa, İzmir, Bolu, Aydın, Muğla ve Karabük'teki orman yangınlarına müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. İzmir'de yangının yerleşim yerlerine ulaştığını belirten Yumaklı, "16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahale devam ediyor." dedi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının bir kez daha artış göstermesiyle birlikte, orman yangını haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Manisa, İzmir, Bolu, Aydın, Muğla'nın Bodrum ve Karabük'ün Ovacık ilçelerinde orman yangını çıktı.

BAKAN YUMAKLI, YANGINLARDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. Bolu'da açıklamalarda bulunan Yumaklı şunları söyledi: "Çok kısa bir sürede 30 km'lik alanı etkileyecek bir duruma geldi şiddetli rüzgar sebebiyle. Alanın çok sarp olması, yarıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor. 11 helikopter, 118 kara aracı, 681 personel ve diğer kuruluşların desteği var. Dün devam etmişti, bu gece de devam edecek. Burada sonuç ala ala gidiyor arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybımız yok. 3 mahalle tedbiren tahliye edilmiş durumda.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

İZMİR'DE BİRÇOK NOKTADA YANGIN

Dün 21 10'da İzmir'de başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla uğraşmıştık. Sabah 10'da 2 km ötede başka bir yangın çıktı. 4 dakika içinde müdahale edildi. 2 birbirine yakın yangın. Kontrol altına almak için çalışıyoruz. Yamanlar mevkiindeki yangınların yerleşim yerlerine yakın olması. Bizi ilk başka bizi buralara sevk etti. Ayvatlar Mahallesi, Umurlar, Yeniköy ve Seferler mahallesi tedbiren tahliye edildi.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

"16 EV YANDI, 87 EV VE 44 İŞ YERİ BOŞALTILDI"

Göynük-Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı. 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. İzmir'de 3. bir yangınımız daha var. Beydağı'nda meydana geldi. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sevk eden bir yangın. Çıkış nedenleri araştırılıyor. Yine bu sabah Manisa'da bir yangından bahsetmiştim. Ancak meteorolijik koşullar değişti. Enerjisinde bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

"17 YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR"

Bugün şu ana kadar ülke genelinde küçükleri hiç bahsetmiyorum. 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahale devam ediyor. Büyüme tehlikesi olan Aydın Didim'deki yangına müdahale yapıldı. Maalesef kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın. Bunlarla uğraşırken dezenformasyonla da uğraşıyoruz. Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Bugün, yarın hatta önümüzdeki haftanın tamamının Meteoroloji'deki arkadaşlarımız çok riskli diye bize ilettiler. Orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bizler ne yaparsak yapalım. Sizlerin yardımları olmadan başarılı olamayız."

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü 2 farklı mahallede başlayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Dün tedbir amaçlı boşaltılan Yeniköy Mahallesindeki vatandaşlar tehlikenin geçmesi üzerine köylerine dönerken 40 kişinin yaşadığı Karayakup köyü ise alevlere teslim olarak tamamen yandı. Jandarma ekipleri soğutma çalışmalarının devam ettiği Karayakup Köyüne girişleri kapattı. Bölgede ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce köylere dağıtılan tarallarla taşınan sular, ekiplerin söndürme çalışmalarına büyük destek veriyor.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

ALEVLER 10 DAKİKA İÇERİSİNDE KÖYÜ YUTTU

Bölgede yaşayan ve çalışmalara destek veren vatandaşlar ise şimdiye kadar gördükleri en büyük orman yangınına tanıklık ettiklerini ve var güçleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Yeniköy Mahallesinde yaşayan Mustafa Yıldız isimli vatandaş dün alevlerin 200 metre yaklaştığı için tedbir amaçlı boşalttıkları köylerine tehlikenin geçmesi üzerine yeniden döndüklerini ve söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Köylerinin tehlikeyi atlatmasına rağmen 6 kilometre ötedeki Karayakup Köyünün tamamen yandığını ifade eden Yıldız, köylerini es geçen alevlerin 10 dakika içinde Karayakup Köyünü yaktığını belirtti.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

BOLU'DA ALEVLERLE MÜCADELE 2 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 28'inci saate girildi. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak alevlere püskürtmeye devam ediyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmak olduğu düşünülüyor. Öte yandan, orman yangını sebebiyle tedbir amacıyla Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

AYDIN'DA BİR YANGIN DAHA

Didim Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken aynı saatler içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, moloz döküm alanının yakınlarındaki makilik alanda da yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Bölgeye iş makinesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

BODRUM

Bodrum İslamhaneleri makilik ve ziraat alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı ve arazöz ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına hava araçları da destek veriyor.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ile Alınca Köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak büyürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pick-up, 4 ilk müdahale aracı ve 81 personel sevk edildi. Kayalık alanlarda hızla yayılan yangına karşı helikopter desteği istenirken dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

İşte ülke genelindeki yangınlardan görüntüler:

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Orman Yangını 3-sayfa Karabük Manisa İzmir Muğla Aydın Bolu İzmir 3.Sayfa Yaşam Haberler

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