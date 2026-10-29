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Kızıltepe'de iş merkezindeki asansörün halatı koptu, kabinle düşen 2 işçi yaralandı

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Kızıltepe'de iş merkezindeki asansörün halatı koptu, kabinle düşen 2 işçi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 katlı iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatı kopunca kabinle düşen 2 işçi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 8 katlı iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatının kopması sonucu kabinle birlikte düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatı, henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Bakım ve tamir için içeride bulunan işçiler Rıdvan G. (25) ve Mazlum A. (30) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rıdvan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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