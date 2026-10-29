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Erzurum Oltu'da uçuruma yuvarlanan araçta ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Erzurum Oltu'da uçuruma yuvarlanan araçta ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde dün 18.30 sıralarında hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Araçtaki 21 yaşındaki Kerim Can Aydın hayatını kaybederken, yaralanan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır (15) da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu'nda meydana geldi. B.Ş.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptı. Takla atıp karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Kerim Can Aydın'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü B. Ş. ve yanındaki Eylül Ada Bayındır ve Z. N. A. (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bayındır, Erzurum'a sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eylül Ada Bayındır doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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