Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor

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İngiltere hükümeti, 22 Ekim'de başlattığı "Be Ready" (Hazır Olun) kampanyasıyla vatandaşlardan olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Aşırı hava olayları, siber saldırılar, elektrik ve su kesintileri gibi durumlara dikkat çekilen kampanyada, hanelerin temel ihtiyaçlarını en az 72 saat karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmaları tavsiye edildi.

Yetkililer, her birey için günlük yaklaşık 3 litre içme suyu, uzun ömürlü gıdalar, el feneri, pille veya elle çalışan radyo ve taşınabilir şarj cihazı bulundurulmasını önerdi.

UYARININ ARDINDAN SATIŞLAR KATLANDI

Hükümetin çağrısı İngiltere'de alışveriş alışkanlıklarını kısa sürede etkiledi. Bazı marketlerde konserve ürünlere ve şişe suya talep artarken elektronik mağazalarında da dikkat çekici satış rakamlarına ulaşıldı.

Elektronik ürünler satan Maplin, hükümetin açıklamasının ardından el feneri satışlarının yüzde 284, radyo satışlarının yüzde 92 ve taşınabilir şarj cihazı satışlarının yüzde 106 arttığını duyurdu.

Robert Dyas mağazalarında ise radyo satışları bir önceki haftaya göre yüzde 160 yükseldi.

KONSERVE SATIŞLARI YÜZDE 40 ARTTI

Süpermarket zinciri Iceland, hafta sonu konserve ürün satışlarında yüzde 40 artış yaşandığını açıkladı. Şişe suya yönelik talebin de yükseldiği belirtildi.

Şirket, artan talebe rağmen temel ürün stoklarının yeterli olduğunu bildirdi.

Çevrim içi market Ocado da bazı ürünlere yönelik alışverişin arttığını belirterek tedarikçilerle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

EL FENERİ VE RADYO STOKLARI TÜKENDİ

Acil durum hazırlıklarına yönelik talep, özellikle elektrik kesintilerinde kullanılabilecek ürünlerde kendisini gösterdi.

Maplin'in bazı kurmalı radyo modellerinde stoklar tükenirken taşınabilir şarj cihazlarına yönelik yoğun ilgi de dikkat çekti.

Şirketin Genel Müdürü Ollie Marshall, hükümetin açıklamasından birkaç saat sonra müşterilerin el feneri, kurmalı radyo ve taşınabilir şarj cihazlarına yöneldiğini belirtti.

Marshall, bu ürünlerin elektrik kesintisi sırasında iletişim kurabilmek ve gelişmeleri takip edebilmek açısından önemli olduğunu ifade etti.

NORMALDE 15 SATIYORDU, BİR ANDA 300'E ÇIKTI

Acil durum ekipmanları satan EvaQ8 şirketinde de satışlar olağan seviyelerin üzerine çıktı.

Şirketin kurucusu Zaid Al-Mufti, normalde yaklaşık 15 adet sattıkları belirli bir kurmalı radyo modelinden kısa sürede yaklaşık 300 adet satıldığını açıkladı.

Su arıtma tabletleri ve uzun ömürlü kuru gıdalara da yoğun talep yaşandığını belirten Al-Mufti, bazı ürünlerin tamamen tükendiğini söyledi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu da temel gıda ürünlerinin tedarikinde sorun bulunmadığını ve perakendecilerin yeterli stoklara sahip olduğunu açıkladı.

HÜKÜMETİN TAVSİYESİ NE ANLAMA GELİYOR?

İngiltere hükümetinin hazırlık çağrısı, yakın zamanda belirli bir saldırı veya felaket yaşanacağına ilişkin bir duyuru niteliği taşımıyor. Kampanya, hanelerin beklenmedik elektrik ve su kesintileri ile aşırı hava olayları gibi durumlarda birkaç gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçlıyor.

Hükümet ayrıca vatandaşlara bütün malzemeleri tek seferde satın almak yerine zaman içinde küçük miktarlarda biriktirmelerini tavsiye ediyor.