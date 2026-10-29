Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

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Uludere’de sabah saatlerinde yaşanan kazada, TIR’la çarpışan yolcu otobüsü bir eve daldı. Feci kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

OTOBÜS TIR’LA ÇARPIŞTI, EVE DALDI

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde sabah saatlerinde, 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durabildi.

15 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı