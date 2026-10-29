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Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı

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Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Haber Videosunu İzle
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
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Adana'da istismara uğradığını öne süren E.D., muayene için Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünde babası M.D. tarafından vurulmak istendi. Tabancayla hastaneye gelip camlara ateş eden M.D., boş bir odada yakalanarak gözaltına alındı; E.D. devlet korumasına alındı.

  • Adana'da istismar şikayetiyle polise başvuran E.D., muayene için götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası M.D. (47) tarafından silahlı saldırıya hedef alındı.
  • Hastane camlarına ve polise ateş açan, Beyin Cerrahi Bölümü'ndeki boş bir odada saklanan M.D., özel harekât polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
  • E.D. devlet korumasına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da istismara uğradığını öne sürerek polise başvuran E.D., muayene için götürüldüğü hastanede babasının silahlı saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Kızını vurmak amacıyla hastaneye geldiği belirtilen M.D. (47), polis ekiplerine de ateş açtı. Hastanenin boş bir odasında saklanan şüpheli, özel harekât polislerinin operasyonuyla yakalanırken E.D. devlet korumasına alındı.

İSTİSMAR İDDİASIYLA POLİSE SIĞINDI

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. isimli genç kız, istismara uğradığını öne sürerek polis merkezine başvurdu.

Şikâyeti üzerine polis ekiplerince koruma altına alınan E.D., gerekli muayenelerin yapılması için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BABASI SİLAHLA HASTANEYİ BASTI

Kızının polise başvurduğunu öğrenen baba M.D. (47), gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye geldi.

Yanında getirdiği tabancayla hastaneye giren M.D.'nin kızını vurmak istediği belirtildi. Polis ekipleri, genç kızı hızla koruma altına alarak hastanenin polis noktasına götürdü.

Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden şüpheli, daha sonra binanın içine girerek izini kaybettirdi.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Hastane polisinin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken özel harekât polisleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Sabaha karşı yapılan aramalarda M.D.'nin Beyin Cerrahi Bölümü'ndeki boş bir odada saklandığı tespit edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin teslim olma çağrısına uymayan M.D., tabancasıyla ateş açtı. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., işlemleri için emniyete götürüldü.

GENÇ KIZ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Hastanede gerekli muayeneleri yapılan E.D., devlet korumasına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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