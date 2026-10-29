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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı

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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, Göztepe karşılaşması öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı çalıştırıcının yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Dirk Kuyt, Göztepe maçı öncesinde takımla bir araya geldi.

Hollandalı çalıştırıcı, antrenman öncesinde futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sarı-lacivertli ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

ANTRENMAN ÖNCESİ CUMHURİYET BAYRAMI HATIRASI

Fenerbahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da unutulmadı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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