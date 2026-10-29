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Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı

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Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartman boşaltıldı. Duvarın yıkılmasıyla binanın temelinin bir kısmı ortaya çıktı. Bina çevresinde iş makineleriyle kazı çalışması başlatılırken, zeminin kazıklarla güçlendirilmesi planlanıyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken ve bu nedenle boşaltılan 17 katlı apartmanın çevresinde güvenlik çalışmaları devam ediyor.

TEMELİN BİR KISMI ORTAYA ÇIKTI

Duvarın yıkılmasıyla binanın temelinin bir kısmı ortaya çıktı. Oluşan görüntü, apartmanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.

ZEMİN KAZIKLARLA GÜÇLENDİRİLECEK

Güvenliğin sağlanması amacıyla iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Binanın çevresindeki toprak kontrollü şekilde kazılırken, çalışmaların ardından zeminin güçlendirilmesi için kazıklarla sağlamlaştırma işlemi yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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