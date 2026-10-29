Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

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Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör arayışları kapsamında ilk olarak Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kurduğu belirtildi. Montella ile sözleşme süresi konusunda anlaşmazlık yaşandığı, Avcı'nın göreve getirilmesine ise yönetim içinden itirazlar olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin adayları arasında Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun'un da bulunduğu ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN FAVORİSİ NAGELSMANN

Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok istediği isim Julian Nagelsmann oldu. Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan 39 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerin yabancı adayları arasında yer aldığı belirtildi. Nagelsmann'ın Manchester United ve Leipzig'in de ilgisini çektiği aktarıldı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDAN AYRILMIŞTI

Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nda görev yaptı. Alman teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında alınan son 32 turu yenilgisinin ardından görevinden ayrılmıştı. Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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