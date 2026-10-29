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Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

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Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, gündemdeki birçok yerli ve yabancı aday arasından Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmeyi çok istediği iddia edildi.

  • Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışında Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kurdu; Montella ile sözleşme süresi konusunda anlaşmazlık yaşandığı, Avcı'nın göreve getirilmesine yönetim içinden itirazlar olduğu öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun da yer alıyor.
  • Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok istediği isim, Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan 39 yaşındaki Julian Nagelsmann; Nagelsmann'ın Manchester United ve Leipzig'in de ilgisini çektiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör arayışları kapsamında ilk olarak Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kurduğu belirtildi. Montella ile sözleşme süresi konusunda anlaşmazlık yaşandığı, Avcı'nın göreve getirilmesine ise yönetim içinden itirazlar olduğu öne sürüldü.  Fenerbahçe'nin adayları arasında Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun'un da bulunduğu ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN FAVORİSİ NAGELSMANN

Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok istediği isim Julian Nagelsmann oldu. Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan 39 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerin yabancı adayları arasında yer aldığı belirtildi. Nagelsmann'ın Manchester United ve Leipzig'in de ilgisini çektiği aktarıldı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDAN AYRILMIŞTI

Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nda görev yaptı. Alman teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında alınan son 32 turu yenilgisinin ardından görevinden ayrılmıştı.  Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısafir:

fener yalama olmuş, vida boşa dönüyor artık. kimi getirirsen getir fayda etmez.

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Haber YorumlarıMesut Erdoğan:

yalama olan Türk futbolu…

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Haber YorumlarıMurat Yağız:

Guardiolayı getirelim diye bir haber yok sitelerde. Yok Avcı, yok Montella, yok Kocaman. Neyse Antonio Conte de olur biz razıyız.

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Haber YorumlarıAhmet Avşar:

Farkederse farkını öderiz .. Çağırın gelsin .. :)

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Haber YorumlarıMevlüt Çetin:

fbden 12 futbolcu gitmesi lazım

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Haber YorumlarıMevlüt Çetin:

safir dorğı söylüyor

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