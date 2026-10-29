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Kazada şehit düşen polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi

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Kazada şehit düşen polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi
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Van’ın Gürpınar ilçesinde dün meydana gelen kazada şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan için uğurlama töreni düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün meydana gelen kazada şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan için uğurlama töreni düzenlendi.

Van-Hakkari kara yolunda dün meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit düşmüştü. Şehit polis memuru Tayfun Akalan için Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Aslen Erzurumlu olan 36 yaşındaki 2 çocuk babası şehit Tayfun Akalan'ın naaşı, ailesinin ikamet ettiği Ankara'nın Altındağ ilçesine İl Müftüsü Kadir Koçak'ın yaptırdığı dualarla uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Van Valisi Ozan Balcı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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