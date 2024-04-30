Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu

Ankara'da sağanak yağış sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi. Yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehirde sel ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

ARAÇLAR TRAFİKTE İLERLEYEMEDİ

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

VALİ ŞAHİN: CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışmalara ilişkin bilgi verdi. ABB açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

KÜTAHYA

Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu. Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı. Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu. Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu. Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu. Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi. Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu. Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

AKSARAY

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan Melendiz Çayı park ve kafeleri yıktı. Teyakkuzda olan Aksaray Belediyesi mobil vidanjörlerle müdahale ederek olumsuzluğa geçit vermedi.

UŞAK

Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.