Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Güncelleme:
2 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilere sunulan kadınbudu köftelerin içinin pişmediği ve çiğ kıyma şeklinde servis edildiği iddiası kamuoyunda tepki toplarken, gözler üniversite yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde kadınbudu köftelerin içinin çiğ olduğunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.
  • Bir grup, köftelerin pişirilmediğini belirterek üniversite yönetimini göreve çağırdı; başka bir kesim ise fotoğrafların kurumu hedef alan manipülasyon olduğunu savundu.
  • ESOGÜ rektörlüğünden olaya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrenci yemekhanesinde öğrencilere çiğ et servis edildiği iddiası büyük tepki toplarken, üniversite yönetiminden konuya ilişkin acil açıklama yapılması bekleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yemekhanesinde çekildiği öne sürülen ve öğrencilere sunulan kadınbudu köftelerin neredeyse tamamen çiğ halde olduğunu gösteren fotoğraflar büyük tartışma yarattı. Servis edilen köftelerin dışının hafif piştiği ancak içindeki kıymanın çiğ kaldığının görülmesi üzerine yemekhane denetimleri ve gıda güvenliği gündeme geldi.

"ETİ SADECE TAVAYA DEĞDİRİP ÇIKARMIŞLAR"

Köftelerin içinin pişmediğini gösteren görsellerin yayılmasıyla birlikte tepkisini dile getiren bir grup, "Eti sadece tavaya değdirip çıkarmışlar" şeklinde yorumlar yaparak tepkisini gösterdi ve yönetimi göreve çağırdı.

"ÜNİVERSİTEDE BÖYLE BİR YEMEK TABAĞI YOK"

İddiaların asılsız olduğunu savunan diğer bir kesim ise "ESOGÜ öğrenci yemekhanesinde böyle bir yemek tabağı yok" ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafların kurumu hedef alan bir manipülasyon olduğunu ileri sürdü. Öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren olayla ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğünden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErener:

Aynısı benim çalıştığım işyerinde de böyle pişirilmişti ben çöpe dökmüştüm.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcengiz.sahin3458:

pişmemiş ürüne pişmiş mi diyecekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi

Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil14

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil