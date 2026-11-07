Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir

Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 10 aydır Nijerya Milli Takımı'nın maçlarında forma giymediği belirtilen golcünün, sakatlık gerekçeleri nedeniyle federasyonun tepkisini çektiği öne sürüldü. Sağlık raporlarında kasıtlı usulsüzlük tespit edilmesi halinde Osimhen'in ülkesinde "vatan haini" olarak nitelendirilebileceği iddia edildi.
Galatasaray'da geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Victor Osimhen, bu kez Nijerya Milli Takımı'yla ilgili ciddi bir iddiayla karşı karşıya. Nijeryalı golcünün 14 Ocak 2026 tarihinde Fas'a karşı oynanan karşılaşmadan bu yana milli takım forması giymediği ve bu durumun Nijerya Futbol Federasyonu'nda rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.
NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU RAHATSIZ
Ortaya atılan iddiaya göre Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in yaklaşık 10 aydır farklı sakatlık gerekçeleriyle milli takım karşılaşmalarında görev almamasından memnun değil. Federasyonun, yıldız futbolcunun milli takımdan uzak kaldığı süreçte sunduğu sağlık gerekçelerini sorguladığı öne sürüldü.
"VATAN HAİNİ" İDDİASI
Osimhen'in sağlık raporlarında usulsüzlük yaptığı veya milli takımda oynamamak için kasıtlı gerekçeler kullandığının kanıtlanması halinde ülkesinde "vatan haini" olarak nitelendirilebileceği iddia edildi.