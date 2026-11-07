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Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir

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Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 10 aydır Nijerya Milli Takımı'nın maçlarında forma giymediği belirtilen golcünün, sakatlık gerekçeleri nedeniyle federasyonun tepkisini çektiği öne sürüldü. Sağlık raporlarında kasıtlı usulsüzlük tespit edilmesi halinde Osimhen'in ülkesinde "vatan haini" olarak nitelendirilebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Victor Osimhen, bu kez Nijerya Milli Takımı'yla ilgili ciddi bir iddiayla karşı karşıya. Nijeryalı golcünün 14 Ocak 2026 tarihinde Fas'a karşı oynanan karşılaşmadan bu yana milli takım forması giymediği ve bu durumun Nijerya Futbol Federasyonu'nda rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU RAHATSIZ

Ortaya atılan iddiaya göre Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in yaklaşık 10 aydır farklı sakatlık gerekçeleriyle milli takım karşılaşmalarında görev almamasından memnun değil. Federasyonun, yıldız futbolcunun milli takımdan uzak kaldığı süreçte sunduğu sağlık gerekçelerini sorguladığı öne sürüldü.

"VATAN HAİNİ" İDDİASI

Osimhen'in sağlık raporlarında usulsüzlük yaptığı veya milli takımda oynamamak için kasıtlı gerekçeler kullandığının kanıtlanması halinde ülkesinde "vatan haini" olarak nitelendirilebileceği iddia edildi. 

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Kaya:

Akif , alırsın !!! Ne de çok heveslisin.

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Haber Yorumlarıakif uysal:

Hain ilan edilsin de Türk yapıp milli takıma alalım kendisini

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