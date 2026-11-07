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Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü

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Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmaya saha zemini damga vurdu. Zeminin büyük bölümünün sorunlu olduğu, futbolcuların sık sık kayıp düştüğü ve top tutmakta zorlandığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayan Galatasaray'da RAMS Park Stadyumu'nun bozulan çim zemini mücadeleye damga vurdu.

SAHA ZEMİNİ MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte saha zemininin büyük bir bölümünün elverişsiz olduğu göze çarptı. Mücadele boyunca zemin koşulları nedeniyle sık sık kayarak denge kaybı yaşayan ve top kontrolünde güçlük çeken futbolcular, zor anlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi müsabakasının ardından bu maçta da kendini gösteren saha şartları, RAMS Park'ın zemin problemini bir kez daha tartışmaların odağına yerleştirdi.

Görüntü: beIN Sports

TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Öte yandan saha şartları, sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerden ve sosyal medyadan yönetime sert tepki gösteren taraftarlar, sakatlık riskine dikkat çekerek zemin probleminin bir an önce kalıcı olarak çözülmesini talep etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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