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Bursa'da eğlence merkezine pompalı tüfekli saldırı! Mekandan atılan şüpheliler 1 saat sonra geri döndü

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Bursa'da eğlence merkezine pompalı tüfekli saldırı! Mekandan atılan şüpheliler 1 saat sonra geri döndü Haber Videosunu İzle
Bursa'da eğlence merkezine pompalı tüfekli saldırı! Mekandan atılan şüpheliler 1 saat sonra geri döndü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezinde yan masadakilerle tartışıp mekandan atıldığı iddia edilen gruptan 2 kişi, yaklaşık 1 saat sonra pompalı tüfekle geri döndü. Güvenliklerin kepenkleri kapatması üzerine kepenge ateş eden saldırganlar kaçtı; iş yerine ve dışına 20 kurşun isabet etti. Kaçış aracını çekiciyle almaya gelen K.A. gözaltına alındı, diğer şüpheliler aranıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence merkezine tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

MEKANDAN ATILDILAR, 1 SAAT SONRA TÜFEKLE GELDİLER

İddiaya göre, Fethiye Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde 6 şüpheli, yan masadaki müşterilerle tartıştı ve mekandan atıldı.

Yaklaşık 1 saat sonra eğlence merkezinin bulunduğu alışveriş merkezinin önüne gelen E.L. (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, giriş kapısına pompalı tüfekle ateş açarak üst kata doğru ilerledi.

GÜVENLİK KEPENKLERİ KAPATTI

Silahlı saldırganları farkeden eğlence mekanı güvenlikleri, iş yerinin kepenklerini kapattı.

Mekana giremeyen saldırganlar, kepenge ateş etti ardından otomobile binerek kaçtı.

Kaçarken bir araca çarpan şüpheliler hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polisin incelemesinde iş yerine ve dışına 20 kurşun isabet ettiği, çok sayıda boş kartuş olduğu belirlendi.

KAÇIŞ ARACI ÇEKİCİDE BULUNDU

Nilüfer Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobilin bir çekiciye yüklendiği tespit edildi.

Çekiciyi Santral Garaj Mahallesi'nde durduran ekipler, K.A'yı gözaltına aldı. Çekicinin sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

K.A'nın ilk ifadesinde, silahlı saldırıdan haberi olmadığını, E.L'nin kendisini arayarak kaza yaptığı otomobili çekiciyle almasını istemesi üzerine aracı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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