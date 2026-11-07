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Bafra Ovası'nda pırasa hasadı kasımda yoğunlaştı, 16 bin ton rekolte bekleniyor

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Bafra Ovası'nda pırasa hasadı kasımda yoğunlaştı, 16 bin ton rekolte bekleniyor
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Bafra Ovası'nda 4 bin dekar alanda üretilen pırasanın hasadına başlandı. Bu sezon 16 bin ton rekolte beklenirken ürünün kilogramı tarlada 18 ila 20 liradan satılıyor ve Karadeniz, İç Anadolu ile İstanbul'a gönderiliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Bafra Ovası'nda yetiştirilen pırasanın hasadına başlandı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, haziran ayında toprakla buluşturulan pırasanın kasım ayı itibarıyla toplanmaya başladığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 4 bin dekar alanda pırasa üretimi yapıldığını belirten Aşçı, "Ürettiğimiz pırasayı Karadeniz Bölgesi'nin tamamının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerine sevk ediyoruz. Kilogramı tarlada 18 ila 20 liradan satılıyor. Bu sezon 16 bin ton pırasa rekoltesi bekleniyor." dedi.

Kızılırmak'ın suyu ile beslenen pırasanın oldukça lezzetli olduğunu dile getiren Aşçı, "Tüketicilerden market ve pazarlarda Bafra Ovası'nın sebzelerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Kış sezonunun tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Pırasa üreticisi Sezai Keskin ise fidelemeden hasada kadar zorlu bir süreç yürüttüklerini anlattı.

Mart ayında fide hazırlığına başladıklarını, haziran sonu gibi fideleri diktiklerini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Söküm işlemleri eylül, ekim veya kasım aylarında yapılıyor ancak bölgemizde hasat genel olarak kasım ayında yoğunlaşıyor. Ürünlerimizi tarladan 18 ila 20 lira arasında faturalı şekilde toptancı hallerine veriyoruz. Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Özellikle Doğanca Mahallesi'nin pırasası meşhurdur. Ovada en fazla pırasa burada yetiştirilir. Mahalle halkının temel geçim kaynağıdır."

Kaynak: AA
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