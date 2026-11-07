Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus basınında yer alan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KISLYAK İDDİALARINI DOĞRULADI

Rus basınının "Türk kulüplerinin Rus pazarına ilgisi artıyor mu?" sorusu üzerine konuşan Kuzmichev, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak ile ilgili transfer iddiasını doğruladı.

''İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM''

Sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de genç futbolcuyu yakından takip ettiğini belirten Rus menajer, "Matvey'in menajeri Sasha Manyakov ile konuşmanız gerekiyor. Ancak hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin Matvey ile ilgilendiğini biliyorum, bu doğru." ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerin Rus futbolcu için devreye girdiğini duyurdu