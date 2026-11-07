Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Portekiz futbolunda Cristiano Ronaldo'nun milli takıma vedasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını duyuran 41 yaşındaki yıldız futbolcu için Portekiz Futbol Federasyonu harekete geçti. Daha önce kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtilen Ronaldo'nun, milli takıma verdiği hizmetler nedeniyle onurlandırılacağı bildirildi.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'nun ülke futboluna yaptığı katkılara dikkat çekerek yıldız oyuncunun kariyerinin onurlandırılacağını açıkladı. Proença, Ronaldo'nun yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, liderliği ve milli takımdaki etkisiyle de önemli bir miras bıraktığını vurguladı.

Federasyon Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için, Federasyon için, milli takım için ve Portekiz için yaptığı her şeyden dolayı Cristiano Ronaldo’ya en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihin en iyi Portekizli futbolcusunun olağanüstü kariyerini hepimiz takdir ediyoruz. O sadece muhteşem bir sporcu değil, aynı zamanda ilham veren bir lider ve milli takımımızın ruhunun en büyük simgesiydi. Ardında bıraktığı mirası onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

JORGE JESUS: GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM

Ronaldo'nun milli takımı bırakmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus da yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız futbolcunun kararını kendisinin de herkesle aynı anda öğrendiğini belirten Jesus, Ronaldo'yu yeniden milli takıma davet etmeyi düşündüğünü ancak alınan karara saygı duyduğunu ifade etmişti.